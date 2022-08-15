اليوم السابع
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الأزهر يطلق مبادرة "مناخنا حياتنا" لتقديم رؤية شرعية علمية لمواجهة تغير المناخ

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:34 ص
الأزهر يطلق مبادرة "مناخنا حياتنا" لتقديم رؤية شرعية علمية لمواجهة تغير المناخ مبادرة مناخنا حياتنا
كتب ــ لؤى على

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أطلق مجمع البحوث الإسلامية اليوم، مبادرة: «مناخنا حياتنا»؛ لنشر الوعي المناخي بالتعاون مع وزارة البيئة، برعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبحضور الدكتورة ياسيمن فؤاد، وزيرة البيئة ووكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني.
 
وتستهدف المبادرة تقديم رؤية أزهرية شرعية علمية لمواجهة التغيرات المناخية بطريقة تكاملية تحقق رؤية الدولة واستراتيجيتها الوطنية، من خلال تكاتف الإنسانية والمجتمعات بطريقة أكثر تناغمًا لتقديم حلول ابتكارية لمواجهة التغيرات المناخية؛ وهو ما يتزامن مع استعداد مصر لتنظيم COP27 خلال شهر نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.
 
 
مبادرة مناخنا حياتنا
جانب من المبادرة

 


شرم الشيخ

وزارة البيئة

وزيرة البيئة

تغير المناخ

شيخ الازهر



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