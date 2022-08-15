ورشة عمل عن الممارسات الخضراء وكيفية الحد من آثار تغير المناخ

كتب محمد أسعد

نظمت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة المنشآت الفندقية ورشة عمل للعاملين بالمستوى التنفيذي والإشرافي بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ فى إطار حرص الوزارة على تعريف العاملين بالقطاع السياحي بمفاهيم الاستدامة والسياحة الخضراء وتوعيتهم بالممارسات الخضراء الصديقة للبيئة وكيفية الحد من آثار تغير المناخ، ولاسيما في ظل استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ " COP 27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم.

وقام بتقديم التدريب مجموعة من المدربين المعتمدين بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار.

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية أن تنظيم ورشة العمل يأتي في إطار استراتيجية التنمية المستدامة لوزارة السياحة والآثار للارتقاء بالعنصر البشري من العاملين بقطاع السياحة والآثار، لافتا إلى أنه شارك في ورشة العمل أكثر من 500 متدرب.

وأشارت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذه الورشة تعد استكمالا للبرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه في شهر يونيو الماضي لتأهيل العاملين بالمنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ على مبادئ العناية بالبيئة ومفاهيم الاستدامة وكيفية تطبيقها في نطاق العمل السياحي والفندقي، حيث شارك في البرنامج كمرحلة أولى أكثر من 700 من العاملين بهذه المنشآت.

وأضافت أن الوزارة تستهدف تدريب جميع العاملين بالصفوف الأولى المتعاملة مع السائح بفنادق ومطاعم ونوادي غوص وبازارات مدينة شرم الشيخ، لافتة إلى أن الوزارة تحرص أيضًا على تعريف جميع العاملين بمدينة شرم الشيخ بمفاهيم الاستدامة والسياحة الخضراء، لافتة إلى أنه سيتم تعميم تلك المبادئ على جميع العاملين بالمدن السياحية.

وأشار الأستاذ بيتر ناثان رئيس فرع غرفة المنشآت الفندقية بجنوب سيناء أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة الدورات التدريبية وورش العمل التي يتم تنظيمها لرفع كفاءة العنصر البشري من العاملين بالقطاع السياحي، لافتا إلى أن ورشة العمل استمرت لمدة أسبوع بواقع دورة تدريبية صباحية وأخرى مسائية حيث تضمنت التعريف بكل من مفهوم الاستدامة لإنجاح خطة مصر للتنمية المستدامة ، ومفهوم السياحة الخضراء، وممارسات ترشيد الطاقة واستخدام المياة، بالإضافة إلى ممارسات وتطبيقات إدارة المخلفات وتعظيم الاستفادة منها، والحفاظ على جودة الهواء، والمشاركة المجتمعية الفعالة.

وفي سياق متصل، نظمت الوزارة دورة تدريبية للعاملين بالصفوف الأولى المتعاملة مع الزائرين بمتحف شرم الشيخ لتطوير مهاراتهم في استقبال زائري المتحف ولاسيما مع استضافة مدينة شرم الشيخ لمؤتمر "COP 27".

وأوضحت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب أن هذه الدورة تأتي ضمن برنامج "سفراء السياحة" الذي يتم تنفيذه للمتعاملين مع الزائرين في المواقع السياحية والأثرية والمتاحف.