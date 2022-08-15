هبوط بورصات البحرين والكويت وقطر بجلسة الإثنين.. وصعود الأسهم السعودية

كتب هانى الحوتى

تباينت بورصات الخليج، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بنسبة 0.23% رابحًا 29.40 نقطة ليغلق عند مستوى 12543.77 نقطة، وصعد المؤشر العام لسوق دبي المالي، بنسبة 0.06% رابحًا 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3397.32 نقطة، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.53% خاسرًا 10.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1902.06 نقطة، وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنسبة 0.7% خاسرًا 96.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13699.63 نقطة.

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسي"، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.23% رابحًا 29.40 نقطة ليغلق عند مستوى 12543.77 نقطة، وصعد مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.31% رابحًا 69.04 نقطة ليغلق عند مستوى 22110.66 نقطة، وبلغ حجم التداول 192.5 مليون سهم بقيمة 7.9 مليار ريال.

وصعد 11 قطاعًا ببورصة السعودية على رأسها الإعلام والترفيه بنسبة 2.84%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 2.15%، يليه قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 1.3%، ثم قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 0.75%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.39%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.24%، وأخيرًا قطاعات تجزئة السلع الكمالية، والاتصالات، والطاقة بنسبة 0.09%، 0.08%، 0.07%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والأدوية بنسبة 1.68%، 1.44%، على التوالي، فيما تراجع قطاعي الرعاية الصحية، والأدوية بنسبة 1.68%، 1.44%، على التوالي، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.81%.

وقفز 102 سهمًا خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "نقي" بنسبة 25.94%، ثم سهم "معادن" بنسبة 7.93%، ثم سهم "سابك للمغذيات الزراعية" بنسبة 6.18%، وتراجع 97 سهمًا على رأسها سهم "المواساة" بنسبة 4.46%، ثم سهم "حلواني إخوان" بنسبة 4.23%، ثم سهم "عناية" بنسبة 3.23%، فيما تصدر سهم "نقي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 678 مليون ريال سعودي.

بورصة دبي

كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.06% رابحًا 2.31 نقطة ليغلق عند مستوى 3397.32 نقطة، وبلغ حجم التداول 199.5 مليون سهم محققة ما قيمته 329.4 مليون درهم من خلال تنفيذ 7645 صفقة لعدد 33 سهمًا.

وصعدت 3 قطاعات ببورصة دبي على رأسها السلع بنسبة 11.93%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 1.18%، يليه قطاع العقارات بنسبة 0.96%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 2.1%، ثم قطاعي الاستثمار والخدمات المالية، والتأمين بنسبة 1.41%، 1.13%، على التوالي، ثم قطاع المرافق العامة بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.11%.

وارتفع 13 سهمًا على رأسها سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 11.93%، ثم سهم شركة أملاك للتمويل بنسبة 8.70%، وتراجع 16 سهمًا على رأسها بنك المشرق بنسبة 10%، ثم سهم شركة دبي للمرطبات بنسبة 7.97%، فيما تصدر سهم شركة إعمار العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 19.8 مليون ورقة بقيمة 112 مليون درهم.

بورصة الكويت

فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال تعاملات جلسة اليوم الإثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.18% خاسرًا 13.40 نقطة ليغلق عند مستوى 7632.94 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.13% خاسرًا 11.16 نقطة ليغلق عند مستوى 8513.97 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.34% خاسرًا 19.64 نقطة ليغلق عند مستوى 5800.01 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.69% خاسرًا 42.04 نقطة ليغلق عند مستوى 6085.77 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 408.3 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون دينار كويتي عبر تنفيذ 13.9 ألف صفقة، وهبطت 9 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها التكنولوجيا بنسبة 2.16%، أعقبه قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 1.36%، يليه قطاع الطاقة بنسبة 1.05%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.98%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.79%، ثم قطاعي الخدمات المالية، والمنافع بنسبة 0.55%، 0.5%، على التوالي، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.38%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.05%، فيما ارتفعت قطاعات الاتصالات، والخدمات الاستهلاكية، والرعاية الصحية بنسبة 0.66%، 0.29%، 0.07%، على التوالي.

بورصة البحرين

وهبط المؤشر العام لبورصة البحرين، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.53% خاسرًا 10.17 نقطة ليغلق عند مستوى 1902.06 نقطة، وبلغ حجم التداول 2.6 مليون سهم بقيمة 1.1 مليون دينار بحريني، وتراجع ببورصة البحرين قطاع المواد الأساسية بنسبة انخفاض 229.71% بضغوط هبوط سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 4.25%، وهبط سهمي مجموعة جي أف إتش المالية، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.66%، 0.17%، على التوالي.

فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة نمو 13.88% مدفوعًا بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 0.66%، ثم قطاع المال بنسبة نمو 3.82% مدفوعًا بصعود سهم البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.21%، وصعد سهم شركة سوليدرتي البحرين بنسبة 4.76%.

بورصة أبو ظبي

وانخفض مؤشر فاداكس 15 بسوق أبو ظبي للأوراق المالية، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.497% خاسرًا 51.12 نقطة ليغلق عند مستوى 10235.64 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 2.046 تريليون درهم، وبلغ حجم التداول 450.3 مليون سهم، بقيمة 1.3 مليار درهم، عبر تنفيذ 11570 صفقة.

وهبطت 6 قطاعات ببورصة أبو ظبي على رأسها الطاقة بنسبة 2.97%، أعقبه قطاع المرافق بنسبة 1.56%، يليه قطاع الاتصالات بنسبة 0.99%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.51%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.33%، وأخيرًا قطاع التقديري للمستهلك بنسبة 0.08%، فيما ارتفع قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 3.6%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.49%.

وارتفع 18 سهمًا ببورصة أبو ظبي على رأسها سهم "شركة هيلي القابضة" بنسبة 14.71%، ثم سهم "شركة دار التمويل" بنسبة 8.11%، ثم سهم "شركة الجرافات البحرية الوطنية" بنسبة 2.95%، وتراجع 27 سهمًا على رأسها سهم "مجموعة أرام" بنسبة 6.9%، ثم سهم " اي دي سي كوربوريش للاستحواذ- اﻷذونات" بنسبة 6.43%، ثم سهم "شركة بترول أبو ظبي الوطنية للتوزيع" بنسبة 4.51%، فيما تصدر سهم "الشركة العالمية القابضة" قائمة الأكثر نشاطًا بحسب القيمة وبلغت 293.6 مليون درهم.

بورصة قطر

وهبط المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 0.7% خاسرًا 96.57 نقطة ليغلق عند مستوى 13699.63 نقطة، وبلغ حجم التداول 146.8 مليون سهم بقيمة 521.8 مليون ريال عبر تنفيذ 18.8 ألف صفقة، وتراجع 36 سهمًا، وارتفع 11 سهمًا، واستقرت 3 أسهم.

وانخفضت 5 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها العقارات بنسبة 1.42%، أعقبه قطاع الاتصالات بنسبة 1.08%، يليه قطاع الصناعات بنسبة 0.80%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.59%، وأخيرًا قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.12%، فيما ارتفع قطاعي النقل، والتأمين بنسبة 0.63%، 0.01%، على التوالي.