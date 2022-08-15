مفوضة الاتحاد الأفريقي تعزي سفير مصر بأثيوبيا في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

كتبت: هند المغربي

بعثت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، رسالة تعزية للسفير محمد جاد سفير مصر بأثيوبيا والمندوب الدائم لدي الاتحاد الإفريقي، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في رسالتها للسفير دكتور محمد جاد: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم، إثر اندلاع الحريق في كنيسة أبي سيفين، وما خلفه من ضحايا و جرحى و أسر مكلومة".

وأضافت "إني لأتقدم بخالص التعزية و المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى مصرنا الغالية شعبا و قيادة وحكومة، داعية الله عز و جل أن يسلم الله مصرنا الحبيبة وأهلها من كل سوء، وأن يلهم الجميع حسن الصبر، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بعاجل بالشفاء.