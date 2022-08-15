اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مفوضة الاتحاد الأفريقي تعزي سفير مصر بأثيوبيا في ضحايا حريق كنيسة المنيرة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:31 م
مفوضة الاتحاد الأفريقي تعزي سفير مصر بأثيوبيا في ضحايا حريق كنيسة المنيرة دكتوره امانى ابو زيد
كتبت: هند المغربي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
بعثت الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والرقمنة بالاتحاد الأفريقي، رسالة تعزية للسفير محمد جاد سفير مصر بأثيوبيا والمندوب الدائم لدي الاتحاد الإفريقي، في ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة.
 
وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في رسالتها للسفير دكتور محمد جاد: "تلقيت ببالغ الحزن والأسى، نبأ الحادث الأليم، إثر اندلاع الحريق في كنيسة أبي سيفين، وما خلفه من ضحايا و جرحى و أسر مكلومة".
 
 وأضافت "إني لأتقدم بخالص التعزية و المواساة إلى أسر الضحايا والمصابين وإلى مصرنا الغالية شعبا و قيادة وحكومة، داعية الله عز و جل أن يسلم الله مصرنا الحبيبة وأهلها من كل سوء، وأن يلهم الجميع حسن الصبر، ويتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بعاجل بالشفاء.
 
 

مصر

كنيسة ابوسيفين

حريق كنيسة

الاتحاد الأفريقي

عزاء ضحايا كنيسة أبو سيفين



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة