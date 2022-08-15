مصر تضمن برونزية بطولة العالم لـ"المواي تاي" بعد تأهل لاعبة دمياط لدور الـ 4

دمياط - فريق المحافظات

ضمنت بعثة المنتخب المصري للمواى تاي تحقيق برونزية بطولة العالم المقامة حاليا بماليزيا، وذلك بعد فوز اللاعبة سما إبراهيم في مباراة دور الثمانية بالأمس في وزن 54 كجم تحت سن 15 سنة لتتأهل اللاعبة لدور الأربعة.

كما صعد اللاعب أرسلان وائل فهر لنفس الدور في وزن 29 كجم تحت سن 9 سنوات، لتضمن بذلك بعثة المنتخب المصري تحقيق برونزية العالم على أقل تقدير.

وتضمنت بعثة المنتخب المصري مشاركة لاعبان من محافظة دمياط، والذين تمكنوا من الصعود الأدوار النهائية، وعلى جانب آخر تستعد محافظة دمياط لاستقبال اللاعبان عقب انتهاء البطولة خاصة بعد تعزيز حصول بعثة المنتخب على برونزية بطولة العالم للمواي تاي المقامة حاليا بماليزيا