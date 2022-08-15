مصرع عامل محارة إثر سقوطه من علو في الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

لقى عامل محارة بمحافظة الشرقية مصرعه، اليوم، إثر سقوطه من علو، أثناء قيامه بأعمال المحارة في مدينة العاشر من رمضان، وتم نقل الجثمان لمشرحة مستشفى بلبيس المركزى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى، بوصول" إبراهيم ح م" 42 عاما مقيم بندر بلبيس جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية أثناء قيام المتوفى بأعمال المحارة بمبنى بالمجاورة 52 دائرة قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان، اختل توازنه وسقط جثة هامدة.

وبالعرض على النيابة العامة بالعاشر من رمضان، صرحت بالدفن وطلبت التحريات حول الواقعة.