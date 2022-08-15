مدبولى يوجه بوضع تصوّر سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالدائري

كتبت هند مختار

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، بوضع تصوّر سريع لزراعة وتشجير الطريق الخدمي المحيط بالطريق الدائري، وبدء تنفيذ ذلك على الفور، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية للتشجير المعنية بزراعة 100 مليون شجرة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للقضاء على المواقف العشوائية الواقعة على الطريق الدائري، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء مهندس ماجد عبد الحميد، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري.

كما شارك في الاجتماع، عبر تقنية "فيديو كونفرانس" كل من اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة القضاء على جميع مظاهر العشوائية، ولا سيما المواقف العشوائية على مصاعد ومنازل الطريق الدائري على طول المسار، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة النقل في تنفيذ مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.