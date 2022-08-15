محافظ مطروح يراجع خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية لحياة كريمة

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لقاءات اليوم الأول الإثنين للزيارة الميدانية التى تقوم بها الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية مع ممثلى مركز الضبعة بحضور وحدة حياة كريمة ورؤساء القرى المستهدفة بالمبادرة وهى (الجفيرة وسوانى سمالوس وجلاله والحرابى ومنطقة سمالوس) وممثلى المديريات المختلفة وحضور ممثلى لجان المشاركة المجتمعيه بالقرى المرشحة بحضور الدكتور عادل لطفى مدير التخطيط بوحدة حياة كريمة، ومهندس محمد جمال متابع خطط المحافظة، والمهندس حسين السنينى منسق حياه كريمة وأعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

حيث تم خلال اللقاء مراجعة خطط المشروعات المقترحة للتنفيذ ضمن المرحلة الثانية للمبادرة بمحافظة مطروح بإجمالى عدد 23 قرية و7 مناطق حيث تم عقد الجلسات التشاورية مع الجهات التنفيذية للوقوف على الاحتياجات الفعلية فى كافة القطاعات، وتضمنت مقترحات قطاع المياه إنشاء محطات تحلية وتوفير سيارات نقل المياه وأيضا الوقوف على مدى احتياج بعض القرى لمشروع الصرف الصحى.. وفى قطاع الزراعة تضمن مشروعات لإنشاء وصيانة الآبار الرومانية وآبار النشو، وفى قطاع الرى إنشاء خزانات استراتيجية سعة 1000م٣.

وفى قطاع الصحة إنشاء ورفع كفاءة بعض الوحدات الصحية وفى قطاع التعليم إنشاء مدارس جديدة وعمل توسعة فى بعض المدارس مع رفع كفاءه مدارس أخرى وفى قطاع التموين فتح بعض مكاتب تموينية جديدة وفى قطاع الشباب والرياضة إنشاء مبان جديدة لمراكز الشباب وملاعب نجيل صناعى وفى قطاع التضامن إنشاء وحدات اجتماعية جديدة.

وقطاع الكهرباء تضمن دعم التجمعات بمحولات ذات قدرة أكبر وبالإضافة إلى عمل صيانة الشبكات وفى قطاع الاسعاف إنشاء بعض نقاط الإسعاف الجديدة مزودة بسيارات إسعاف جديدة وقطاع الطرق وتضمن رصف الطرق لربط التجمعات... ورفع كفاءة بعض الوحدات المحلية.. هذا من المقرر أن تستمر اللجان فى عقد اللقاءات والجلسات التشاورية غدا الثلاثاء مع قرى مركزى مطروح وسيوة ويوم الأربعاء مع مراكز برانى والسلوم والنجيلة للوقوف على كافة الاحتياجات الفعلية لتطوير تلك القرى الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الأحوال المعيشية قاطنيها.