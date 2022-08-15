اليوم السابع
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محافظ قنا يستقبل 75 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:12 م
محافظ قنا يستقبل 75 مواطنا بمكتبه لبحث شكاواهم جانب من اللقاء
قنا ـ صابر سعيد

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استقبل اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، والمهندس نبيل الطيبى، السكرتير العام للمحافظة، 75 مواطنا من أهالى المحافظة، لبحث شكاواهم ووضع الحلول المناسبة لها، وذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

واستقبل محافظ قنا، والسكرتير العام كل مواطن على حدة، واستمعوا لشكاواهم، ووعدوهم ببحث الشكاوى، ووضع الحلول المناسبة لها بما يتوافق مع القانون، وبما يحقق مصلحة المواطن.

وقال محافظ قنا، إن المواطنين تقدموا بشكاوى متنوعة ما بين طلبات الحصول على معاش "تكافل وكرامة"، وتظلمات تقنين أراضي، وطلبات خاصة بالتربية والتعليم ، وطلبات علاج على نفقة الدولة، و الحصول على فرصة عمل بالقطاع الخاص، وتم إحالة بعض الطلبات إلى الجهات المختصة لدراستها بصورة عاجلة، والعمل على حلها بشكل سريع.

وأضاف الداودي، أنه من واجبنا كمسئولين السعى نحو إعطاء كل مواطن حقه مع الحفاظ على حقوق الدولة تأكيدا على مبدا سيادة القانون، مشيرا إلي أن التواصل مع المواطن بشكل مباشر يحقق مزيد من الشفافية ويبنى جسور الثقة بين المواطن والدولة.


محافظ قنا

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