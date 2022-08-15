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محافظ بورسعيد: 22 طالبا من أصل 30 من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:04 م
محافظ بورسعيد: 22 طالبا من أصل 30 من أوائل الثانوية العامة بالمحافظة محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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قال اللواء أركان حرب عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، إن 22 طالبا من أصل 30 طالبا من أوائل شهادة الثانوية العامة بشعبها الثلاث على مستوى المحافظة من طلاب مدارس حكومية و8 فقط تعليم خاص، وهو مؤشر لنجاح منظومة التعليم الحكومي.
 
وناشد المحافظ أولياء الأمور، بكلمته خلال احتفالية تكريم أوائل الشهادات الثانوية والأزهرية والتعليم الفني على مستوى المحافظة، بحث أبنائهم على الذهاب للمدرسة كونها طريق التفوق والنجاح في منظومة التعليم الجديدة.
 
وأكد محافظ بورسعيد على أنه داخل المدرسة يتعلم أبناؤنا حب الوطن والأسرة والزميل، وتتكون شخصيته المصرية الوطنية، عكس مراكز الدروس الخصوصية التي لا تهتم بالتربية.

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