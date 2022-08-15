اليوم السابع
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محافظ بورسعيد يناقش مقترح تطبيق منظومة حديثة لمتابعة الحالة المرورية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:25 م
محافظ بورسعيد يناقش مقترح تطبيق منظومة حديثة لمتابعة الحالة المرورية جانب من الإجتماع
بورسعيد - محمد عزام

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عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الأثنين، بديوان عام المحافظة، وذلك لبحث مقترح إنشاء منظومة حديثة لمتابعة الحالة المرورية والأمنية بمحافظة بورسعيد،  في ظل التطور والتنمية التي تشهدها المحافظة في كافة المجالات، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد مستشار المحافظة للمشروعات والشئون الفنية، و ممثلي الشركة المسئولة عن تنفيذ المنظومة، والإدارات المختصة بالديوان العام. 
 
واستعرض المحافظ، شرحًا تفصيليًا حول مقترح إنشاء منظومة حديثة لمتابعة الحالة المرورية وإحداث السيولة والنظام في حركة السيارات والمواطنين، ورصد المخالفات المرورية، وتحليل الكثافة المرورية والتوزيع المروري المناسب، بما يحقق أعلى مستوى من الإنضباط في الشارع البورسعيدي، وتم شرح آليات عمل المنظومة بالتنسيق بين مختلف الجهات المعنية  ببورسعيد، وفقًا لأحدث الأنظمة المتبعة في مجال متابعة الحالة المرورية والاعتماد على أحدث الكاميرات ذات الجودة العالية.
 
وخلال اللقاء، تم عرض المناطق المقترحة للتنفيذ  في الميادين العامة والشوارع الرئيسية والمنافذ الجمركية، واستعراض نماذج من عمل المنظومة داخل عدد من المحافظات،  كما استمع محافظ بورسعيد لآراء ومقترحات الإدارات المختصة حول تنفيذ المنظومة  بالشكل الأمثل،  ووجه بوضع دراسة تفصيلية حول مقترح تنفيذ المنظومة الحديثة، والتنسيق بين الجهات المختصة بالعمل

 


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