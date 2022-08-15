محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.7%

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة بنجاح 80.74% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 19471طالبًا وطالبة، حضر منهم 16964، نجح منهم 13696، فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثانى لطلبة المنازل 84.57%، حيث تقدم للامتحان 443 حضر منهم 350 ونجح منهم 296 طالبًا وطالبة.
وعلى صعيد الإدارات "لدور الثانى فقط"، جاءت أهناسيا في المركز الأول بنسبة نجاح 80.84 %، تلتها إدارة سمسطا فى المركز الثانى بنسبة 78.88% ،بينما جاءت إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 74.3%، وإدارة بني سويف فى الرابع بنسبة 70.69%،وفى المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 68.57% فيما جاءت إدارة الواسطى سادس بنسبة نجاح 67.91%، وإدارة ببا فى المركز السابع بنسبة 53.45.%
وبذلك يكون إجمالي ترتيب الإدارات على مستوى الدورين"الدور الأول والدور الثاني"،على النحوالتالي: إدارة بنى سويف فى المركز الأول بنسبة نجاح 94.8%، تلتها إدارة اهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 94.4%، بينما جاءت إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 92.5%، وإدارة سمسطا فى المركز الرابع بنسبة 90.8%، وفى المركز الخامس إدارة الواسطى بنسبة 89.3%، فيما حصدت إدارة ببا المركز السادس بنسبة نجاح 87.6%،فى حين جاءت الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 83.9%.
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