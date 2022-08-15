محافظ بنى سويف يعتمد نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80.7%

بنى سويف- هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، نتيجة الدور الثانى للشهادة الإعدادية العامة، للعام الدراسى 2021/2022، بنسبة بنجاح 80.74% للطلاب النظاميين، حيث تقدم للامتحان 19471طالبًا وطالبة، حضر منهم 16964، نجح منهم 13696، فيما بلغت نسبة النجاح للدورالثانى لطلبة المنازل 84.57%، حيث تقدم للامتحان 443 حضر منهم 350 ونجح منهم 296 طالبًا وطالبة.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم بوكيل وزارة التربية والتعليم محمد عبد التواب، والذي أوضح أن النسبة العامة للنجاح بلغت فى الدورين "الأول والثاني" "90.55%" للطلبة النظاميين" بينما النسبة العامة للنجاح لطلبة المنازل 84.7 % للدورين.

وعلى صعيد الإدارات "لدور الثانى فقط"، جاءت أهناسيا في المركز الأول بنسبة نجاح 80.84 %، تلتها إدارة سمسطا فى المركز الثانى بنسبة 78.88% ،بينما جاءت إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 74.3%، وإدارة بني سويف فى الرابع بنسبة 70.69%،وفى المركز الخامس إدارة الفشن بنسبة 68.57% فيما جاءت إدارة الواسطى سادس بنسبة نجاح 67.91%، وإدارة ببا فى المركز السابع بنسبة 53.45.%

وبذلك يكون إجمالي ترتيب الإدارات على مستوى الدورين"الدور الأول والدور الثاني"،على النحوالتالي: إدارة بنى سويف فى المركز الأول بنسبة نجاح 94.8%، تلتها إدارة اهناسيا فى المركز الثانى بنسبة 94.4%، بينما جاءت إدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة نجاح 92.5%، وإدارة سمسطا فى المركز الرابع بنسبة 90.8%، وفى المركز الخامس إدارة الواسطى بنسبة 89.3%، فيما حصدت إدارة ببا المركز السادس بنسبة نجاح 87.6%،فى حين جاءت الفشن فى المركز السابع بنسبة نجاح 83.9%.