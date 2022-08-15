لوجانسك تعلن تطويق بلدة سيفيرسك من ثلاثة جهات

وكالات

أعلن رئيس ممثلية لوجانسك في روسيا روديون ميروشنيك أن القوات المتحالفة من الجيش الروسي وقوات لوجانسك ودونستيك الشعبيتين، طوقت بلدة سيفيرسك من ثلاث جهات.. قائلا "إن هناك تحركا، وتم تحقيق تقدم على اتجاه بلدة سيفيرسك التي تمت محاصرتها من ثلاث جهات على الأقل، ويستمر تدمير التحصينات الرئيسية للقوات الأوكرانية بواسطة القصف المدفعي".



وتقع بلدة سيفيرسك على مسافة 30 كلم غرب ليسيتشانسك، التي حررتها القوات المتحالفة في بداية يوليو، ويبلغ عدد سكان سيفيرسك حوالي 11 ألف نسمة.



كما أعلنت الإدارة الموالية لموسكو في منطقة زابوريجيا، جنوب شرقي أوكرانيا، أن أكثر من 30 ألف مواطن أوكراني تقدموا للحصول على "المواطنة الروسية" في المنطقة.. وكتب قائد الإدارة العسكرية للمنطقة يفهين باليتسكي -عبر تطبيق (تليجرام) وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس)- "إن الكثير والكثير من مواطني زابوريجيا تقدموا للحصول على المواطنة الروسية، فحتى اليوم تم النظر في أكثر من 30 ألف طلب مع كافة المستندات المطلوبة في مراكز إصدار جوازات السفر".



وأضاف "في هذه المرحلة، نواصل العمل على آليات لمعالجة خاصة للحالات التي تتأخر فيها إجراءات إصدار جوازات السفر"، وذكر أن هناك 12 مركزا تتلقى وثائق لإصدار جوازات السفر، منها 3 في ميليتوبول و2 في بيرديانسك وفي أكيموفكا وبريازوفي والعديد من الأماكن الأخرى.



وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقع في 25 مايو الماضي مرسوما لتبسيط إجراءات إصدار جوازات السفر الروسية للأشخاص الذين يعيشون في منطقتي زابوروجي وخيرسون في أوكرانيا.