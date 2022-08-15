غداً إتاحة الاطلاع على كراسات الإجابة لطلاب الثانوية المتظلمين على النتيجة

كتب ـ محمود طه حسين

تتيح غدا الثلاثاء، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لطلاب الثانوية العامة المتظلمين على النتيجة الاطلاع على كراسات الإجابة بعد أن تقدموا بالتظلمات إلكترونيا عبر موقع الوزارة، فيما كشفت مصادر مسئولة بالوزارة، أنه يوجد قرابة 1000 طالب سوف يتمكنون غدا من الاطلاع على كراسات الإجابة مع إتاحة كتابة ملاحظاتهم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلنت رابط التظلم على نتيجة امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2022، حيث يتاح للطالب التقدم إلكترونيا عبر الرابط التالى.

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، تظلمات الثانوية العامة على النتيجة، ونقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.

- جميع خطوات التقدم بتظلم تتم إلكترونيا.

- متاح التظلم على نتيجة جميع المواد الدراسية.

- يسدد الطالب رسوم 300 جنيه عن كل مادة دراسية

- يتابع الطالب موعد الاطلاع على كراسة الإجابة عبر موقع الوزارة.

- يذهب جميع الطلاب إلى الكنترول الرئيسى بمدينة السادس من أكتوبر.

- يحصل الطالب المتظلم على صورة البابل شيت ونموذج إجابة.

- يطلع الطالب على إجابته المتمثلة فى تظليل الدائرة الصحيحة ومقارنتها بنموذج الإجابة.

- فى حالة زيادة درجات الطالب يتم استرداد رسوم التظلم.