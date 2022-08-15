عميد "فنون جميلة" الإسكندرية تفتتح معرض "الكاهنة" بمقر الكلية

الإسكندرية - أسماء على بدر

افتتحت الدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، معرضا فنيا للدكتورة ياسمين حيدر الأستاذ المساعد بقسم النحت، بعنوان "الكاهنة" بمقر الكلية.

ويجسد المعرض لمجموعة من أعمال الخزف التي تدور حول معالجات مختلفة لتمثيل الوجه الإنساني بتعبيراته المختلفة وبمقاييسه الذهبية، وشهد المعرض حضور مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والمهتمين بالفنون التشكيلية بصفه عامة وفن النحت بشكل خاص.

فى سياق آخر كان قد أصدر الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية قراراً بتعيين الدكتورة نيفين غريب رزق، الأستاذ بقسم العمارة بكلية الفنون الجميلة، وكيلاً للكلية لشئون التعليم والطلاب لمدة ثلاث سنوات.