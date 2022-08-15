ضبط مطلوب في 66 سنة سجن وآخر هارب من 19 مليون جنيه غرامة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن فى ضبط وملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث من قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - المحكوم عليه فى عدد (34) حكم حبس "جزئى – مستأنف" فى قضايا "شيكات - تبديد" والمقضى فيها بالحبس مدد بلغت 66 سنة) بالتردد على دائرة القسم.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

كما تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس بإشراف اللواء علاء بشندي من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم - مطلوب التنفيذ عليه فى عدد 15حكم حبس وغرامات "مبانى" بإجمالى حبس 7 سنوات وغرامات مالية مستحقة بلغت 19,972,800 جنيه)..بمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.