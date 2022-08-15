ضبط عامل فى كافيه لتعديه على فتاة بمنطقة المعادى

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن بالقاهرة باشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن ملابسات ما تم تداوله بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدى على إحدى الفتيات بمنطقة المعادى بالقاهرة.

بالفحص باشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث تبين أنه بتاريخ 12 الجارى تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن بالقاهرة بشكوى داخل أحد الكافيهات بدائرة القسم.. وبالإنتقال تم التقابل مع (إحدى الفتيات - مقيمة بدائرة القسم) مصابة بكدمة بالوجه وتم إسعافها بإحدى المستشفيات، وبسؤالها قررت بتضررها من (عامل بالكافية محل البلاغ - مقيم بدائرة القسم) لتعديه عليها بالضرب مُحدثاً إصابتها المُنوه عنها ، إثر حدوث مشادة كلامية بينهما وإعتراضها على تعامله معها أثناء تقديمه لبعض الطلبات.

بمواجهة المشكو فى حقه اعترف أمام رجال المباحث باشراف اللواء علاء بشندي بإرتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.