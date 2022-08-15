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سمير جعجع يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 04:56 م
سمير جعجع يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين سمير جعجع
كتب: أحمد جمعة

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أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أسفه الشديد للحريق الذى حدث في كنيسة القديس أبو سيفين بالجيزة.

وقال جعجع فى بيان، "كل الأسى والحزن لسقوط عدد من الضحايا وإصابة عدد من المؤمنين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. عزاؤنا للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الحادث المؤلم. كما نتوجه بالتعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية وعائلات الضحايا".

ورأى جعجع أنه رغم مأسوية الحادث، فإن مصر أظهرت مجددا وحدة شعبها وعدم تمييزها بين مواطن وآخر ووقوفها صفاً واحداً في خدمة المصلحة المصرية العليا، وهذا التضامن هو مؤشر إلى قوة مصر دولةً وشعبا"، متمنيا "لها الاستقرار الدائم والازدهار كدولة سند للدول العربية وفي طليعتها لبنان.

 

 


حريق كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة إمبابة

حريق كنيسة

كنيسة أبو سيفين

حريق كنيسة ابو سيفين

حريق كنيسة المنيرة

كنيسة المنيرة بالجيزة

حريق كنيسة امبابة

حريق الكنيسة

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين

حريق كنيسة الشهيد أبو سيفين بإمبابة

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين

حريق كنيسة الشهيد أبوسيفين بإمبابة

البابا تواضروس



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