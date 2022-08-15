سمير جعجع يعزى الرئيس السيسى فى ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتب: أحمد جمعة

أعرب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عن أسفه الشديد للحريق الذى حدث في كنيسة القديس أبو سيفين بالجيزة.

وقال جعجع فى بيان، "كل الأسى والحزن لسقوط عدد من الضحايا وإصابة عدد من المؤمنين الذين نتمنى لهم الشفاء العاجل. عزاؤنا للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بالضحايا الذين سقطوا جراء هذا الحادث المؤلم. كما نتوجه بالتعازي إلى قداسة البابا تواضروس الثاني والكنيسة القبطية وعائلات الضحايا".

ورأى جعجع أنه رغم مأسوية الحادث، فإن مصر أظهرت مجددا وحدة شعبها وعدم تمييزها بين مواطن وآخر ووقوفها صفاً واحداً في خدمة المصلحة المصرية العليا، وهذا التضامن هو مؤشر إلى قوة مصر دولةً وشعبا"، متمنيا "لها الاستقرار الدائم والازدهار كدولة سند للدول العربية وفي طليعتها لبنان.