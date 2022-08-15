روسيا تدعو الولايات المتحدة إلى عدم التدخل فى تحقيقات الدول الأخرى

وكتبت زاخاروفا - على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية - "بما أن البيت الأبيض ووزارة الخارجية الأمريكية لا يتدخلان في التحقيقات الأمريكية، فعليهما أيضا الامتناع عن التدخل في التحقيقات التي يتم إجراؤها في الدول الأخرى ذات السيادة"،

جاء ذلك تعليقا على تصريحات السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التي قالت فيها "إن البيت الأبيض لا يتدخل في الموقف المتعلق بتفتيشات ملكية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والتحقيقات المتعلقة بهذا الشأن".. وكان عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في الولايات المتحدة قد قاموا بتفتيش منزل ترامب في ولاية فلوريدا، وذكرت صحيفة (وول ستريت جورنال) أنه تم التحفظ على 11 مجموعة من الوثائق السرية، وأفادت مذكرة تم الكشف عنها للجمهور أن التفتيش كان متعلقا بالتحقيق في سوء التعامل المحتمل مع المستندات السرية.

ومن جهة أخرى، بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين قضايا الأمن الدولي الملحة مع نظيره من بروناي عبدالرزاق بن حاج عبدالقادر، وذلك على هامش مؤتمر موسكو الـ10 للأمن الدولي.

وأعرب فومين عن امتنانه لبروناي دار السلام لمشاركتها المستمرة في الأحداث الدولية الكبرى في روسيا.. فيما توجه نائب وزير الدفاع في بروناي بالشكر للجانب الروسي على الترحيب الحار.. كما بحثا سبل تعزيز التعاون بين البلدين بمجال الدفاع.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس مؤسسة (روستيخ) الحكومية الروسية سيرجي تشيميزوف، خلال فعاليات معرض (جيش - 2022)، أن نظاما روسيا بيلاروسيا مشتركا للمروحيات المسيرة قد عُرض لأول مرة في معرض (جيش - 2022).

وقال تشيميزوف "إن أحد ابتكارات هذا العام في مجال الأتمتة جاء في شكل نظام جوي شامل بدون طيار من طراز (بي أي إس-750)، وهو قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام"، مؤكدا أن هذا إنجاز لمشروع مشترك مع الشركاء في بيلاروس.

وأوضح أن هذا النظام يضم مروحيتين مسيرتين يبلغ وزن كل منهما عند الإقلاع 750 كيلوجراما، ومحطة أرضية للتحكم، ومحطة أخرى لتأمين الأرضي للطيران، مشيرا إلى أن هذا النظام يُعد مستقلا تماما ومتنقلا، حيث تتمكن المروحيتان من القيام بطلعتهما بشكل مستمر لمدة تصل إلى ست ساعات.