رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يقدم تعازيه لأهالي ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين

كتبت: هند المغربي

تقدم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى موسى فقيه بالتعازى لأهالى ضحايا كنيسة أبو سيفين، وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى فى تدوينه له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الأجتماعى " تويتر " علمت بصدمة أن حريق كنيسة أبو سيفين فى الجيزة أدى إلى مقتل أكثر من 41 مصليًا " مضيفا " خالص تعازينا لأسر الضحايا وتضامنًا كاملاً مع الرئيس السيسى والحكومة وشعب جمهورية مصر العربية"

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعرب عن خالص تعازيه لحكومة وشعب مصر، فى ضحايا حريق كنيسة "أبو سيفين" بمحافظة الجيزة.

وأفاد المتحدث الرسمى باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك فى بيان نُشر على الموقع الرسمى للأمم المتحدة، بأن جوتيريش أعرب عن حزنه العميق حيال الحريق المأساوى .. مقدما التعازى لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وكان حريق قد اندلع فى كنيسة (أبو سيفين) فى المنيرة الغربية بحى إمبابة شمالى محافظة الجيزة ، أمس الأحد، وأسفر عن وفاة 41 شخصا وإصابة 14 آخرين.