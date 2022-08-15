اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:26 م
أكرم القصاص
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رئيس مدينة الشهداء يتفقد التشطيبات النهائية بـ"سكن كريم" في العزبة الحمراء

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:03 م
رئيس مدينة الشهداء يتفقد التشطيبات النهائية بـ"سكن كريم" في العزبة الحمراء معاينة العمارات
المنوفية - فريق المحافظات

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تفقد المحاسب طارق أبو حطب رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، اليوم التشطيبات النهائية لعمارات سكن كريم بالعزبة الحمراء التي يبلغ عددها أربعة عمارات بواقع 32 وحدة سكنية.

والجدير بالذكر أنه تم إنشاء 18 عمارة سكنية بواقع 144 وحدة سكنية مرفق بها عدد من الحظائر مساوية لعدد الوحدات السكنية بالعمارات وذلك بعدد من قرى مركز الشهداء، حيث تم إنشاء عمارتين بزاوية البقلي، وستة عمارات بسرسموس، وعمارتين بدراجيل، وأربعة عمارات بكفر سرسموس.

يأتي ذلك بناء على توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لكافة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لضمان إنهاء الأعمال وفق المعايير والمواصفات المطلوبة.

العمارات السكنية (1)

العمارات السكنية (1)

 

العمارات السكنية (2)
العمارات السكنية (2)

 

العمارات السكنية (3)
العمارات السكنية (3)

 


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