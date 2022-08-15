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دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيسة المنيرة باحتفالية تكريم الأوائل في بورسعيد.. صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 10:29 م
دقيقة حداد على أرواح ضحايا كنيسة المنيرة باحتفالية تكريم الأوائل في بورسعيد.. صور جانب من الحفل
بورسعيد - محمد عزام

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بدأت احتفالية تكريم أوائل الشهادات الثانوية والأزهرية والتعليم الفني على مستوى محافظة بورسعيد، مساء اليوم الإثنين، بالوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة في محافظة الجيزة، بحضور المحافظ اللواء أركان حرب عادل الغضبان.
 
وسيهدي محافظ بورسعيد أوائل الشهادات المختلفة شهادات تقدير، ودروع تذكارية، ومكافآت مالية، في ظل حضور أفراد أسرهم وأصدقائهم.
 
ومن المنتظر أن تقتصر الاحتفالية على السلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وكلمات الحضور، وإلغاء أي فقرات فنية حدادا على ضحايا حادث حريق كنيسة المنيرة.
 
 
الأوائل-ببورسعيد
الأوائل-ببورسعيد

الحضور-بالاحتفالية
الحضور-بالاحتفالية

أوائل-بورسعيد
أوائل-بورسعيد

دقيقه-حداد
دقيقه-حداد

 


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