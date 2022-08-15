أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم وطرق السيطرة عليه

كتبت نهير عبد النبى

ارتفاع السكر في الدم هو حالة تظهر في مرضى السكر حيث يرتفع مستوى السكر في الدم بشكل كبير ما يؤثر ذلك على صحة المريض ويعرضه للمخاطر، وحسب ما ذكره موقع healthshots هناك زيادة هائلة في تناولنا للوجبات السريعة وانخفاض في نشاطنا البدني الذي لا يمثل بأي حال أسلوب حياة صحي، وهنا يحتاج الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري إلى توخي مزيد من الحذر بشأن صحتهم ولكن عندما لا يقوم مرضى السكر بإجراء تغييرات في نظامهم الغذائي ونمط حياتهم، فإنهم يزيدون سوء حالتهم مما قد يؤدي إلى حالة مثل ارتفاع السكر في الدم.

تؤدي هذه الحالة إلى إنتاج الجسم لكمية أقل من الأنسولين ما قد يؤدي إلى العديد من المخاطر الصحية، ولهذا السبب من المهم أن تعرف كل شيء عن أسباب ارتفاع السكر في الدم وما الذي يمكننا فعله للسيطرة على ارتفاع السكر في الدم أو منعه.

وهناك بعض الأعراض التى تدل على ارتفاع مستوى السكر وهى:

1. الشعور بالتعب والقلق دون المشاركة في الأنشطة البدنية.

2. صعوبة في التنفس والشعور بالتوتر.

3. الشعور بالانزعاج.

4. مشكلة كثرة التبول.

5. الشعور بالعطش بعد فترات قصيرة.

6. الشعور برغبتك في التقيؤ.

7. العدوى والحساسية ، فضلا عن استمرارها على المدى الطويل.

8. الإصابة بعدوى وحكة في المسالك البولية .

9. ضعف البصر وعدم وضوح الرؤية.

10. فقدان الوزن المفاجئ.

ما الذي يسبب ارتفاع السكر في الدم لدى مرضى السكر؟

1. عندما يكون جسمك غير قادر على استخدام الأنسولين الطبيعي بشكل فعال.

2. عندما يكون جسمك غير قادر على موازنة كمية الكربوهيدرات المستحثة في الجسم من خلال الأنسولين. هذا يخلق أيضا احتمال ارتفاع السكر في الدم.

3. عندما يكون دواء السكري الخاص بك وجرعات الأنسولين الأخرى غير قادرة على التحكم في مستوى السكر في الدم.

4. إذا كنت مصابًا بمرض السكري ولم تكن نشطًا بدنيًا ، فيمكن أن تظهر هذه الحالة.

5. الإجهاد العاطفي والعقلي يمكن أن يسبب لك مشاكل.

6. بسبب الإجهاد البدني مثل البرد والسعال والأنفلونزا والعدوى ، هناك احتمال لتطوير ارتفاع السكر في الدم.

7. عند تناول المنشطات لأي حالة صحية أخرى.

8. إذا كنت حاملاً، يمكن أن تظهر هذه الحالة أيضًا بسبب الإصابة بسكري الحمل.

فيما يلي طرق تجنب ارتفاع السكر في الدم:

1. المشاركة في الأنشطة البدنية

تحتاج إلى التأكد من أنك نشط بدنيًا طوال اليوم. إذا رن جرس الباب ، يجب أن تكون أول من يركض من أجله اجعل من المعتاد ممارسة الرياضة بانتظام والمشاركة في جلسات اليوجا. يحافظ على مستوى السكر في الدم تحت السيطرة ، ويقلل من فرص الإصابة بأمراض مثل ارتفاع السكر في الدم.

2. حافظ على عاداتك الغذائية متوازنة

من المهم جدا أن يكون لديك نظام غذائي صحي. أيضًا ، يجب أن تكون على دراية جيدة بالنظام الغذائي المناسب لمرضى السكر. إلى جانب ذلك ، قم بإعداد خطة وجبات مرض السكري عن طريق أخذ نصيحة من الطبيب.

3. الحفاظ على وزن صحي

الحفاظ على وزن صحي مهم جدا لتجنب مثل هذه الحالة لهذا ، من المهم جدًا أن يكون لديك نظام غذائي متوازن وأن تكون نشطًا بدنيًا.

4. لا تدخن

للحفاظ على مستويات السكر في الدم ومنع حالات مثل ارتفاع السكر في الدم ، عليك أن تقول لا للتدخين. إذا كنت لا تدخن، فهذا رائع! ولكن إذا كنت معتادًا على التدخين ، فمن المستحسن الإقلاع عنه على الفور.

5. قلل من تناولك للكحول

يزيد الكحول من نسبة السكر في الدم في جسمك. إلى جانب ذلك ، يمكن أن يكون أيضًا سبب انخفاض مستوى السكر في الدم. لذلك، لا تستهلك الكحول إلا بكمية محدودة أو في بعض الأحيان. سيكون من الأفضل أن تتوقف عن شربها معًا.