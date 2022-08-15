حملة مكبرة لإزالة التعديات على أملاك الرى بأشمون المنوفية ضمن الموجة 20..صور

المنوفية - فريق المحافظات

ترأس المحاسب خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، حملة مكبرة لتنفيذ الإزالة لعدد كبير من حالات التعدي علي أملاك الري بنطاق بندر أشمون، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بإزالة جميع التعديات بكافة أشكالها حفاظاً علي حقوق الدولة وسيادة القانون وتطبيق الإجراءات القانونية الصارمة حيال المخالفين.

وأوضح النمر أنه تم إزالة 25 حالة تعدي علي مساحة حوالي 1500م² بنطاق مدينة أشمون، بحضور اللواء يوسف فخيري مساعد مدير الأمن، والعقيد محمد أبو العزم مأمور مركز شرطة أشمون، وحسام حسن نائب رئيس المدينة، والمهندس محمد الفار مدير هندسة الري، وصبري زيد رئيس لجنة الازالات بالمجلس، واللجنة المشكلة من الري والزراعة، والشرطة وتمت الإزالة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

من جانبه أكد النمر علي إستمرار حملات الإزالة بأشمون والوحدات المحلية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وفقا للقانون، مشددا على المتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين والتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف دون تهاون أو تقصير حفاظا علي حقوق الدولة وسيادة القانون.



القيادت اثناء تنفيض الازالات (1)



جانب من الازالات



متابعات التنفيذ