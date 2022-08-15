جامعة بنى سويف تحصد المركز الـ 17 محليًا و1929 دولياً فى تصنيف "ويبومتركس"

بنى سويف - هانى فتحى

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، حصول الجامعة على المركز 17 محلياً و 1929 دولياً في التصنيف الأسباني ويبومتركس لأحدث تقرير لأفضل جامعات العالم من بين 30 ألف جامعة يشملها التصنيف.

وأكد رئيس الجامعة أن التصنيف يقيس أداء الجامعات بواسطة مؤشرات الويب الخاصة بالبحث العلمي من خلال مواقعها الإلكترونية ومن تحليل بيانات هذا العام يتضح أن هناك جهود مبذولة فى الارتقاء بنوعية وجودة الأبحاث العلمية المنشورة دولياً أدت إلى نتائج ملحوظة فى معدلات النشر الدولى.

وقال الدكتور منصور إن ما تتميز به جامعة بنى سويف هو وجود كليات جديدة ومعاهد متخصصة في العلوم البينية والحديثة، وأن الجامعة لا تألو جهدًا فى اتخاذ كل الإجراءات، التى من شأنها تحسين مكانتها ورفع ترتيبها في التصنيفات الدولية.

وأشارت الدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولى بالجامعة إلى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة للسياسة التي انتهجتها الجامعة لتشجيع البحث العلمي، ورفع وبناء قدرات شباب الباحثين، فضلاً عن أنه يعكس ما توليه الجامعة من عناية خاصة بالبحث العلمي من خلال توفير بيئة تعليمية وبحثية متميزة لتحقيق التقدم المنشود على كافة المستويات عربياً ودولياً، ودعم قدرات الجامعة التنافسية بين مثيلتها من الجامعات.