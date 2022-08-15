جامعة المنوفية تدشن ندوة تعريفية لمشروعي التايكو وريادة الأعمال

المنوفية - فريق المحافظات

دشنت جامعة المنوفية، ندوة تعريفية حول مشروعي التايكو وريادة الأعمال وماهية التفكير العلمي والابتكار بين التمويل والتسويق، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري المدير التنفيذي للمشروعين ومستشار شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.