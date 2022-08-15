اليوم السابع
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الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:57 م
أكرم القصاص
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جامعة المنوفية تدشن ندوة تعريفية لمشروعي التايكو وريادة الأعمال

الإثنين، 15 أغسطس 2022 01:22 م
جامعة المنوفية تدشن ندوة تعريفية لمشروعي التايكو وريادة الأعمال جانب من الندوة
المنوفية - فريق المحافظات

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دشنت جامعة المنوفية، ندوة تعريفية حول مشروعي التايكو وريادة الأعمال وماهية التفكير العلمي والابتكار بين التمويل والتسويق، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور عبد الرحمن الباجوري المدير التنفيذي للمشروعين ومستشار شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

وتناولت فاعليات الندوة فهم عملية البحث العلمي المتميز مع توضيح اساليبه وأدواته ومعرفة الفرق بين البحث والإبتكار والإختراع ، وعرض الدليل المعرفي لكيفية الحصول على منح دراسية أو تمويل للمشروعات البحثية، والحقوق الملكية الفكرية وسياستها وفقا لرؤية مشروع التايكو، وآليات التكامل ودعم رواد الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال نادي ريادة الأعمال. 
 
وتحدث بفاعليات الندوة الدكتور فريد وجدي أستاذ بكلية الطب، والدكتور عمرو مسعد أستاذ مساعد بكلية العلوم، والدكتور محمود عيسى مدرس بكلية العلوم.

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