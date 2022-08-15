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جامعة المنصورة: فصل 7 عاملين لثبوت تعاطيهم المخدرات ‏

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:28 م
جامعة المنصورة: فصل 7 عاملين لثبوت تعاطيهم المخدرات ‏ جامعة المنصورة
الدقهليه شريف الديب

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أعلنت جامعة المنصورة عن إنهاء خدمة من ثبت تعاطيه المخدرات من العاملين بالجامعة، وفي هذا ‏الصدد اتخذ الدكتور محمود المليجي، القائم بعمل رئيس جامعة المنصورة إنهاء خدمة اثنين من العاملين ‏في الجامعة بعد ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة.

وأكد القائم بأعمال رئيس الجامعة أن إجمالي ما جرى إنهاء خدمتهم لثبوت ‏تعاطيهم المخدرات حتى الآن يبلغ عدد 7 من العاملين بقطاعي ‏التعليم والمستشفيات.‏

وأعلنت جامعة المنصورة، في بيان لها، علي صفحتها الرسمية علي موقع فيسبوك، موافقة الدكتور ‏محمود المليجي، القائم بأعمال رئيس جامعة المنصورة على إنهاء خدمة عدد 2 من العاملين بالجامعة ‏وذلك لثبوت تعاطيهم المخدرات، طبقا للمادة 177 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ‏‏2016 ، وطبقا للقانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، وقرار رئيس ‏مجلس الوزراء رقم 1 لسنة 2022 الخاص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 73 لسنة 2021‏‎

‎وأوضحت الجامعة أن إجمالي من جري إنهاء خدمتهم في جامعة المنصورة لثبوت تعاطيهم المخدرات ‏حتى الآن يبلغ عدد 7 من العاملين وذلك في قطاعي التعليم والمستشفيات.‏

ومن جهة أخري أكدت جامعة المنصورة علي أصحاب السيارات من أعضاء هيئة التدريس والعاملين ‏سرعة استخراج تصاريح دخول الحرم الجامعي حيث أنه بداية من العام الدراسي الجديد في 1/10/2022 ‏لن يتم السماح بدخول أى سيارة لا تحمل تصريح عام 2022 علما بأنه يمكن من الأن استخراج تصاريح ‏دخول العام 2023‏‎ ‎، كما أنه لن يتم السماح بمبيت السيارات بالحرم الجامعي للسيارات التي لا تحمل ‏تصريح دخول الجامعة.‏


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