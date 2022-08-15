تنسيق الكليات 2022.. مكتب التنسيق يهيب بطلاب المرحلة الأولى سرعة تسجيل الرغبات

كتب محمد صبحى

أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بطلاب المرحلة الأولى للتنسيق، بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى، مؤكدا أن آخر موعد لتسجيل الرغبات أو تعديلها بالنسبة للطلاب المسجلين مساء غدا الثلاثاء.

ووجه السيد عطا طلاب الثانوية العامة، بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة على موقع التنسيق الإلكترونى، مشيرا إلى أن يمكن تسجيل الرغبات من خلال معامل التنسيق بالجامعات الحكومية والتي تستقبل الطلاب من التاسعة صباحا وحتى الساعة الثالثة عصرا.

وكان أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 107 آلاف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرر مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهي المرحلة الأولى في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أغسطس الجاري، وذلك حرصًا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.