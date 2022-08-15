تنسيق الجامعات 2022.. آخر موعد لتسجيل الرغبات بالمرحلة الأولى للتنسيق اليوم

كتب محمد صبحى

يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الاثنين، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى أخر أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق بحسب الجدول الزمنى المعلن من مكتب التنسيق لأيام المرحلة.

ويتاح أمام الطلاب تعديل الرغبات حتى الساعة السابعة مساء اليوم الاثنين، علما بأن النظام يحتفظ باخر تعديل الرغبات ويتم تنسيق الطلاب وفقا لذلك وترشيحهم بالكليات .

وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.

عدد الطلاب: 22475

• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.

عدد الطلاب: 15220

• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر

عدد الطلاب: 80063

• إجمالي عدد الطلاب: 117758