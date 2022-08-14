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غدا آخر موعد.. التعليم العالى تناشد طلاب المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات

الأحد، 14 أغسطس 2022 11:37 ص
غدا آخر موعد.. التعليم العالى تناشد طلاب المرحلة الأولى بسرعة تسجيل الرغبات تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ــ محمد صبحى

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تنسيق الكليات 2022 .. أهاب السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق بطلاب الثانوية العامة، بالمرحلة الأولى للتنسيق بسرعة تسجيل الرغبات على موقع التنسيق الإلكترونى قبل انتهاء الموعد الرسمى المحدد لتنسيق المرحلة الأولى.
 
أكد السيد عطا فى تصريحات لـ "اليوم السابع"، أنه لا نية لمد باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الأولى للتنسيق بتنسيق القبول بالجامعات، وأن غدا الإثنين آخر موعد لتسجيل الرغبات بموقع التنسيق الالكترونى.
 
يواصل موقع التنسيق الإلكترونى اليوم الأحد، إتاحة باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الأولى فى ثالث أيام انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق.
 
وكان السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف على أعمال مكتب التنسيق، أعلن أن إجمالى عدد الطلاب الذين سجلوا الرغبات على موقع التنسيق الالكترونى بلغ 55 ألف طالب حتى صباح أمس السبت.
 
وانطلقت المرحلة الأولى للتنسيق الخميس 11 أغسطس من خلال موقع التنسيق الإلكترونى لحد أدنى للشعبة العلمية: 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر.
عدد الطلاب: 22475
• الشعبة الهندسية: 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر.
عدد الطلاب: 15220
• الشعبة الأدبية: 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر
عدد الطلاب: 80063
• إجمالي عدد الطلاب: 117758  

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