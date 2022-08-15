"تموين الإسكندرية" تضبط مصنعا لتصنيع اللحوم بداخله خامات مجهولة المصدر

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة، بتعليمات مشددة من المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حماية للمواطنين من المنتجات مجهولة المصدر.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير إدارة تموين برج العرب بشن حملات فى نطاق الإدارة و أسفرت عن ضبط مصنع للمواد الغذائية بمنطقة برج العرب بحيازته مواد غذائية و خامات مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات ومشكوك في سلامتها وصلاحيتها وتم التحفظ على 19قالب لانشون زنة الواحد 5 كجم غير مدون عليه أي بيانات ومشكوك في صلاحيتها 100كجم معجون لحم يستخدم في صناعه اللانشون غير مدون عليه أي بيانات ومشكوك في صلاحيتها ,40 كجم من مادة تستخدم في صناعة اللانشون غير مدون عليها أي بيانات,40 كجم من مادة غذائية مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.