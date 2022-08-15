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تموين الأقصر تشن حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية.. صور

الإثنين، 15 أغسطس 2022 11:40 ص
تموين الأقصر تشن حملات تفتيشية على المخابز والمحال التجارية.. صور جانب من المضبوطات
الأقصر – أحمد مرعى

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قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، حملات تموينية بناءً على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، والمهندس عبد الرازق محمد الصافي وكيل المديرية، وتحت إشراف المهندس جبريل بكرى محمود مدير عام التجارة الداخلية، بدائرة المحافظة ( بندر الأقصر - القرنة )، للمرور على المخابز البلدية للتأكد من جودة الخبز المنتج للمواطنين وحسن سير العمل بداخلها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بالصورة القانونية.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه أسفرت الحملات عن ضبط عدد 3 محاضر توقف عن الإنتاج أثناء مواعيد العمل الرسمية مع حصر مبيعات اليوم، وعدد 4 إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدد 2 إنتاج خبز ناقص الوزن القانونى، وعدد 2 عدم وجود ميزان حساس بالمخبز، وعدد 2 عدم الإحتفاظ بالسجلات، وعدد 1 محضر عدم إعطاء بون الصرف للمواطنين، وتم عمل التقارير اللازمة للمخابز البلدية وكافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمتلاعبين بالدعم.

وفى إدارة تموين إسنا، تم المرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة بدائرة الإدارة، مما أسفر عن تحرير عدد 12 مخالفة تموينية، شملت ضبط 50 كيلو عسل أسود بدون فواتير أو مستندات داله على المصدر، ومحضر عدم انتظام سجل 21 بترول بمحطة وقود، وتحرير 4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 3 محاضر شهادة صحية، وعدد 2 مخبز مخالف للمواصفات، ومحضر لمخبز فى الميزان.
 

الحملات نجحت فى ضبط 50 كيلو عسل أسود بدون فواتير
الحملات نجحت فى ضبط 50 كيلو عسل أسود بدون فواتير

 

العمل فى مخابز مدينة الأقصر
العمل فى مخابز مدينة الأقصر

 

 

تحرير مخالفات فى حملات بمدينة القرنة
تحرير مخالفات فى حملات بمدينة القرنة

 

 

جانب من العمل فى المخابز
جانب من العمل فى المخابز

 

 

ضبط 50 كيلو عسل أسود بدون فواتير بالأقصر
ضبط 50 كيلو عسل أسود بدون فواتير بالأقصر

 


 




 


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