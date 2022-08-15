تصل 44 جنوبا.. درجات الحرارة العظمى والمحسوسة حتى الثلاثاء على كافة الأنحاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الجمعة المقبل، حيث تشهد البلاد ارتفاع ملحوظ فى نسب الرطوبة على مدار اليوم مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة ، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية معتدل رطب ليلا على السواحل الشمالية، حار رطب على باقى الأنحا.

وينشر اليوم السابع، لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى فى الظل والمحسوسة المتوقعة حتى الجمعة:

- الاثنين 15 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 33 درجة المحسوسة 36 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة المحسوسة 42 درجة

- الثلاثاء 16 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- الأربعاء 17 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 34 درجة المحسوسة 37 درجة

السواحل الشمالية العظمى 31 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 38 درجة المحسوسة 41 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة المحسوسة 39 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة المحسوسة 43 درجة

- الخميس 18 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 39 درجة المحسوسة 42 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة

- الجمعة 19 أغسطس :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 35 درجة المحسوسة 38 درجة

السواحل الشمالية العظمى 32 درجة المحسوسة 35 درجة

جنوب سيناء العظمى 40 درجة المحسوسة 43 درجة

شمال الصعيد العظمى 38 درجة المحسوسة 40 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة المحسوسة 44 درجة