تشييع جثمان بطل مصر وأفريقيا للدراجات بمدينة المنصورة إثر حادث آليم

الدقهليه شريف الديب

شيع المئات من أهالى مدينة المنصورة، جثمان اللاعب يوسف الشريف، لاعب ‏منتخب مصر وبطل أفريقيا للدراجات ومركز شباب استاد المنصورة بمحافظة الدقهلية فى مشهد جنائزى مهيب بعد أداء صلاة الجنازة بمسجد العيسوي

وشهدت الجنازة حضور علاء الشربينى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور تامر البسنديلى، رئيس مركز إدارة مركز شباب استاد المنصورة، وشريف أبوالعزم، نائب رئيس مجلس الإدارة وعدد كبير من الرياضيين وزملاء اللاعب.

وقال شريف أبو العزم، نائب رئيس استاد المنصورة الرياضى، أن اللاعب ‏لقى مصرعه حال توجهه ‏إلى كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة بصحبة أحد أصدقائه، أثر وقوع حادث بطريق رافد "جمصة ‏‏– المنصورة"، إثر اصطدام دراجة نارية كان يقودها مع فنطاس مياه كان يعبر ط الطريق الساحلى.‏

وقال أبو العزم إن تفاصيل مصرع يوسف الشريف، أنه يدرس فى كلية الهندسة جامعة المنصورة ‏الجديدة، وكان متوجها مع أحد أصدقائه للجامعية وكانا يستقلان دراجة نارية، وبعد وصولهما إلى طريق ‏جمصة الساحلى وعلى مسافة قصيرة من الجامعة قطعت مقطورة محملة بفنطاس مياه الطريق عليهما مما ‏تسبب فى الحادث.‏

وأضاف أن اللاعب يوسف الشريف توفى فى الحال، وجرى نقل صديقه إلى العناية المركزة بمستشفى ‏بلقاس المركزى لتلقى العلاج اللازم وأن اللاعب يوسف الشريف كان بطل أولمبى، ولاعب من نوعية فريدة كنت أعرفه عن ‏قرب لأنى كنت أشرف على قطاع الدرجات فى استاد المنصورة لمدة 5 سنوات، وحصل على الكثير من ‏البطولات سواء فى مصر أو العرب وأفريقيا، وعلاوة على أنا كان آية فى الأدب والأخلاق.‏

وكان مأمور قسم شرطة جمصة، تلقى إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بورود بلاغ من الأهالى بوقوع ‏حادث تصادم على طريق رافد "جمصة - المنصورة" وانتقل مأمور وضباط قسم شرطة جمصة وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع ‏‏"يوسف الشريف"، لاعب مركز شباب استاد المنصورة ومنتخب مصر وبطل مصر وأفريقيا ببطولة ‏الدراجات حيث اصطدمت مقطورة "فطناس مياه" به مما أدى إلى مصرعه‎، وإصابة آخر جرى نقله إلى ‏مستشفى بلقاس المركزي‎.‎