تسجيل دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول بموانئ بورسعيد

أعلنت المنطقة الإقتصادية لقناة السويس، اليوم الأثنين، عن تسجيل موانئ بورسعيد دخول وخروج 22 سفينة خلال عمليات التداول.

سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 4 سفن حاويات وخروج سفينتين، ومتواجد على الأرصفة 6 سفن ومن المنتظر دخول 4 سفن .

كما سجل ميناء غرب بورسعيد خروج سفينتين حاويات ومتواجد على الأرصفة سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات وسفينة بضائع عامة .

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ .