تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل شاب فى المطرية لجلسة 14 سبتمبر القادم

كتب عبد الله محمود

حجزت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، نظر قضية محاكمة المتهم بقتل شاب بسلاح أبيض، لمضايقته شقيقته ودفاعه عنها فى دائرة قسم شرطة المطرية، إلى جلسة 14 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية تلقي بلاغا مفاداه مقتل شاب على يد عاطل بدائرة قسم شرطة المطرية وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين مصرع شاب متأثرًا بطعن في الصدر بسلاح أبيض "مطواة" وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف .

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين وراء إرتكاب الواقعة عاطل قام بمعاكسة شقيقة الضحية وحينما عاتبه قام المتهم بطعنه طعنة نافذة بإستخدام سلاح أبيض حتى سقط أرضًا ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة ، وتم تحرير المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه.