بوتين فى رسالة لزعيم كوريا الشمالية: نسعى لتوسيع نطاق العلاقات بيننا

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".
وقالت الوكالة الرسمية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم "تحرير كوريا الشمالية"، إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين، وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة شمال شرق آسيا.
بوتين فى رسالة لزعيم كوريا الشمالية: نسعى لتوسيع نطاق العلاقات بينناالإثنين، 15 أغسطس 2022 03:02 ص
بوتين وكيم
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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".
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