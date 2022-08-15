اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بوتين فى رسالة لزعيم كوريا الشمالية: نسعى لتوسيع نطاق العلاقات بيننا

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:02 ص
بوتين فى رسالة لزعيم كوريا الشمالية: نسعى لتوسيع نطاق العلاقات بيننا بوتين وكيم
وكالات

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ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بأن البلدين "سيوسعان نطاق العلاقات الثنائية الشاملة والبناءة من خلال بذل جهود مشتركة للوصول إلى هذه الغاية".

وقالت الوكالة الرسمية إن بوتين قال لكيم في رسالة بمناسبة يوم "تحرير كوريا الشمالية"، إن توثيق العلاقات سيصب في مصلحة البلدين، وسيساعد في تعزيز الأمن والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية، ومنطقة شمال شرق آسيا.


فلاديمير بوتين

كيم جونج أون

روسيا

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روسيا وكوريا الشمالية



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