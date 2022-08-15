بتشتكى من الحموضة.. ابعد عن تناول الأطعمة الحارة وقلل من الكافيين

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من ألم حارق في صدرك بعد تناول الطعام، أو عندما يكون جسمك مستلقيًا أو منحنيًا ، فمن المحتمل أنك تتعامل مع حرقة المعدة، إذا حدث هذا لك من حين لآخر، فلا داعي للذعر، يمكن السيطرة على الحموضة المعوية عادة من خلال تغيير الطعام والشراب أو بعض الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية، إذا كنت بحاجة إلى التحكم في الحموضة المعوية ، فيجب الاستغناء عن بعض الأطعمة التي يمكن أن تسبب هذه الأعراض، وفى السطور القادمة سنوضح الأطعمة التي يجب عليك تجنبها إذا كنت لا ترغب في الإصابة بالحموضة المعوية، وفقا لما نشره موقع " eatthis".

1 - طعام حار



تحتوي الأطعمة الحارة على مادة الكابسيسين ، والتي يمكن أن تهيج بطانة المريء وتؤدي إلى بقاء الطعام لفترة أطول في معدتك مما يؤدي إلى زيادة حرقة المعدة، بدلاً من الذهاب إلى تلك التوابل الحارة ، استبدالها بعوامل نكهة أكثر اعتدالًا مثل الملح وإكليل الجبل والزعتر والريحان والزنجبيل .

2 - الأطعمة المقلية



بعض الأطعمة الغنية بالدهون ، مثل الأطعمة المقلية ، تحفز الأملاح الصفراوية التي تعتبر مهيجات للمريء وقد تؤدي إلى إرخاء العضلة العاصرة التي تحمي المريء من تفاقم حموضة المعدة، إذا كنت تبحث عن نفس الهشاشة ، جرب طرق الطهي المشوية أو المخبوزة أو على البخار أو طرق الطهي الأخرى قليلة الدسم إذا كان ارتجاع الحمض يمثل مشكلة.

3 - الحمضيات



على الرغم من أن ثمار الحمضيات الغنية بفيتامين سي ، مثل البرتقال والليمون والجريب فروت ، صديقة جدًا لجهازك المناعي ، إلا أنها ليست صديقة جدًا لجهازك الهضمي العلوي (GI).، لأنها تحتوي على نسبة عالية من حامض الستريك - ما يعطي الحمضيات طعمها اللاذع والحامض المميز - يمكن أن تزيد ثمار الحمضيات من إنتاج حمض المعدة وهو السبب الرئيسي وراء الشعور بالحرقان في صدرك.

4 - القهوة والكافيين



قد تكون القهوة جيدة لإعطائك دفعة من الطاقة وتركيز أفضل ، يمكنه أيضًا زيادة إفرازات المعدة الحمضية وإرخاء العضلة العاصرة للمريء، هذا يسمح لتلك الأحماض بالرجوع إلى المريء.

إذا كنت تعاني من الحموضة المعوية جرب التقليل التدريجي من القهوة واختيار المشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من الكافيين مثل القهوة منزوعة الكافيين أو الشاي أو المياه ذات النكهة الطبيعية.