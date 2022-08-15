انهيار جسر خشبى فى النرويج وإنقاذ سائقى سيارتين سقطا فى النهر.. صور

كتب خالد إبراهيم

انهار جسر خشبى فوق نهر جنوب النرويج، فى ساعة مبكرة من صباح الإثنين، وأدى الحادث إلى سقوط سيارة فى المياه، بينما علقت شاحنة فى جزء مرتفع من الجسر، وقالت الشرطة إن سائقى السيارتين تم إنقاذهما، بعدما تم تنبيه الشرطة بعد الساعة السابعة والنصف صباحًا، بأن الجسر قد انهار بينما كانت شاحنة وسيارة تعبرانه، ولم يعرف السبب على الفور.



انهيار الجسر

سقطت السيارة فى النهر بينما بقيت الشاحنة على الجسر فى وضع عمودى تقريبا على جزء تم رفعه بزاوية شديدة الانحدار خارج الماء، وقالت الشرطة إن مروحية ساعدت فى عملية الإنقاذ وسحبت سائق الشاحنة، وتمكن سائق السيارة من الخروج من سيارته بمفرده، وفقا لما نشره موقع وكالة "أسوشيتد برس".

يربط الجسر الذى يبلغ طوله حوالى 150 مترًا (500 قدمًا) الضفة الغربية لنهر Gudbrandsdalslaagen و قرية تريتين، وافتتح الجسر فى عام 2012، وقال رئيس البلدية المحلى جون هالفور ميدتماجيلى، لصحيفة دابجلادت، إنها كارثية تماما، وغير واقعية على الإطلاق، فهو جسر جديد إلى حد ما، وقد دمر بالكامل، وسقط كل شيء.



الجسر

فيما قال اتحاد السيارات النرويجى، إنه تم فحص الجسر فى عام 2021، مما أثار مخاوف بشأن سلامة هذه الجسور، وقالت المتحدثة باسم المنظمة، إنجن هاندجارد، لوكالة الأنباء النرويجية NTB "نحن اللذين نسافر على الطرق يجب أن نكون قادرين على الثقة فى أن الجسور آمنة للقيادة عليها".

وقال أتلى فورمو، الذى يعيش بالقرب من جسر تريتن، إنه سمع اصطدامًا شديدا، وكان المنزل كله يهتز، فرفعت الستائر فى غرفة النوم ونظرت مباشرة إلى جسر جدته سقط فى النهر.

وانهار جسر قريب مماثل فى سجوا بوادى جودبراند، وهو أيضًا مصنوع من الخشب الرقائقى الملصق، فى عام 2016. وأصيب سائق الشاحنة الذى كان يعبر الجسر وقت الانهيار بجروح طفيفة.

بعد هذا الانهيار، تم إغلاق 11 جسراً مشابهاً، بما فى ذلك الجسر الموجود فى قرية تريتين، مؤقتًا من قبل إدارة الطرق العامة النرويجية، وقالت الوكالة فى تقرير عن انهيار عام 2016 إن السبب المباشر لانهيار الجسر هو مفصل معيب فى الإطار.