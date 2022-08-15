اليوم السابع
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انطلاق دورة الخياطة للسيدات خلال الكامب الصيفى فى نقابة المهندسين بالإسكندرية

الإثنين، 15 أغسطس 2022 02:06 م
انطلاق دورة الخياطة للسيدات خلال الكامب الصيفى فى نقابة المهندسين بالإسكندرية جانب من الدورة
الاسكندرية جاكلين منير

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أطلقت نقابة المهندسين بالإسكندرية، فعاليات دورة الخياطة للسيدات ضمن أنشطة الكامب الصيفى تحت رعاية الدكتور هشام سعودى رئيس النقابة والمهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية.

 

وقال المهندس كريم عزت، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية فى نقابة المهندسين بالإسكندرية، أن عدد المشتركين فى دورة الخياطة 9 حتى الآن وهى تقام مرة أسبوعيا تحت إشراف متخصصين.

 

وأضاف أن نشاط الكامب متنوع لكافة الإعمار المختلفة ويستهدف كافة الاهتمامات وهو هدف النقابة واللجنة الاجتماعية والثقافية بالتنويع فى الأنشطة التى يهتم بها المهندس وأسرته.

 

يذكر أن الكامب الصيفى هو نشاط ترفيهى وعلمى ورياضى يضم عددا من الفاعليات والدورات التدريبية التى تستمر طوال شهور الصيف لتنمية مهارات أبناء المهندسين فى كافة المجالات.

 


الاسكندرية

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النقابات المهنية

نادى المهندسين



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