انطلاق انعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب فى محافظة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن صلاح رشوان مدير الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، عن انعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة وتوجيهات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، بانعقاد الجمعيات العمومية لمراكز الشباب سواء لإنتخاب مجلس إدارة كامل أو إستكمال عضوية مجالس الإدارة، وتحديد مواعيد قبول طلبات الأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة بمراكز الشباب والأعضاء للترشح لعضوية مجالس الإدارة سواء التي بها بند انتخاب أو إستكمال.

وأضاف مدير شباب ورياضة الأقصر، أنه بناءاً عليه تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزناقطة التابع لإدارة شباب الأقصر، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادته وفتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبدالرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية، وبإشراف من إدارة شباب الأقصر عمر حرزالله مدير إدارة شباب الأقصر رئيس اللجنة، وعضوية كل من مصطفى عبيد ومحمد حسين السيد وساميه عياد وأحمد قناوي وخديجة سلامة أعضاء لجنة الإشراف.

كما تم إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب أبو الحمد التابع لإدارة شباب الطود، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا بقيادة صلاح محمد رشوان مدير عام المديرية، وفتحي محمد خير وكيل الشباب بالمديرية، وبغدادي محمود صالح مدير إدارة الهيئات الشبابية، وعبدالرازق محمود شحاتة مدير إدارة الشئون القانونية وبإشراف من إدارة شباب الطود حجاج عبداللطيف أحمد مدير إدارة شباب الطود رئيس اللجنة، وعضوية كلا من أشرف أحمد سيد وعلي صبري سيد وأسعد محمد ربيع أعضاء لجنة الإشراف.



الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بمحافظة الاقصر



الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزناقطة



إنطلاق إنعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب بالأقصر



إنطلاق إنعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب



إنعقاد الجمعيات العمومية بمراكز الشباب فى محافظة الأقصر



إنعقاد الجمعية العمومية العادية لمركز شباب الزناقطة



جانب من عمل الجمعيات العمومية بالأقصر









