النيابة تتحفظ على 10 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيا فى الجيزة

أحمد إسماعيل

تحفظت النيابة العامة بالجيزة على 10 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيا فى الجيزة، وقررت حجز صاحب مخزن لتجارة السجائر لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة.

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على صاحب مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" بحوزته 10 آلاف عبوة سجائر مهربة جمركيا فى الجيزة.

تلقى اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد يحي زغلول رئيس مباحث التموين بالجيزة تفيد بضبط صاحب مخزن لتجارة السجائر "بدون ترخيص" بمحافظة الجيزة بحوزته 10 آلاف عبوة سجائر مختلفة الأنواع بدون مستندات ومجهولة المصدر ومهربة جمركيا.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

يذكر أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.