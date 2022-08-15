الكونغو الديمقراطية تطرح 27 منطقة بترولية و3 مناطق غاز للتنقيب

نهي الطويل

أعلن نائب رئيس "أسبوع أفريقيا للبترول" بوب سينكلير، أن الكونغو الديمقراطية فتحت باب تلقى طلبات التنقيب بـ27 منطقة بترولية و3 مناطق غاز منذ 28 يوليو وحتى أكتوبر، وهو موعد انعقاد الحدث السنوى بمدينة كيب تاون بجنوب افريقيا، وفقا لموقع افريكان بيزنس اليوم الاثنين.

وتقع تلك المناطق بأحواض بحيرة تانجانيكا (11 منطقة بترولية), كوفيت سنترال (9 مناطق بترولية), ألبرتاين جرابن (4 مناطق بترولية), الحوض الشاطئى (3 مناطق بترولية), وبحيرة كيفو (3 مناطق غاز).

ووفقا لوزير المحروقات الكونغولى ديديه بوديمبو فالاحتياطات ببحيرة تانجانيكا تقدر ب7.25 مليار برميل, بينما تلك التى تقع فى كوفيت سنترال فقدرها 6.4 مليار برميل. وأما تلك التى تقع فى الحوض الشاطئى على المحيط الأطلنطى فتقدر ب130 مليار برميل. وبالنسبة إلى المنطقتين المتبقيتين, فيقدر الاحتياطى بها ب2 مليار برميل و800 مليون برميل.

ومن المنتظر أن يحقق هذا الطرح استثمارات تقدر ب650 مليون دولار فى ظل تزايد الطلب العالمى على الطاقة والذى سببته الأزمة الروسية الأوكرانية التى اندلعت فى بداية العام الجاري.