اليوم السابع
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الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تنهيان صوم العذراء مريم اليوم الإثنين

الإثنين، 15 أغسطس 2022 03:00 ص
الكنيسة الكاثوليكية والروم الأرثوذكس تنهيان صوم العذراء مريم اليوم الإثنين
كتب ـ محمد الأحمدى

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تنهى الكنيسة الكاثوليكية وكنيسة الروم الأرثوذكس صوم السيدة مريم العذراء اليوم الإثنين، الموافق 15 أغسطس من الشهر الجارى، ويعتبر هذا العيد أقدم الأعياد المريمية، وتم إعلانه رسميا من قداسة البابا بيوس الثانى عشر، عام 1950، وفيه تحتفل كل الكنيسة بانتقال السيّدة العذراء مريم بنفسها وجسدها إلى السماء. 
 
وخلال هذه الفترة عملت الرعايا رياضات روحية وعظات للشعب ويزور العديد من المؤمنين المزارات المريمية والمسيرات الروحية.
 
ويعرف صوم العذراء عند الكاثوليك، بأنه الامتناع عن أكل اللحوم وعن البياض (الألبان ومنتجاتها والبيض) وإنما يجوز أكل السمك.
 

الكنيسه الكاثوليكيه

الاقباط الكاثوليك

المزارات المريميه

الروم الارثوذكس



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