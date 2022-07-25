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تعرف على الأكلات المسموح بها فى صيام السيدة مريم العذراء بالكنيسة

الإثنين، 25 يوليه 2022 11:41 م
تعرف على الأكلات المسموح بها فى صيام السيدة مريم العذراء بالكنيسة السيدة مريم العذراء - صورة تعبيرية
كتب: محمد الأحمدى

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تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أول صوم السيدة مريم العذراء يوم 7 أغسطس، وذلك لمدة 15 يوماً، حيث يعتبر من أكثر الأصوام قربا لقلوب الأقباط، نظرًا للمكانة التى تحتلها السيدة العذراء فى الكنيسة القبطية.

 

ويعتبر صيام فى فترة صوم السيدة مريم العذراء صيام من الدرجة الثانية متاح فيه الأكل النباتى كله بما فيه الزيوت، بالإضافة إلى السماح بأكل الأسماك، والبعض ينذرون صوما بالماء والملح أى بدون زيت، ويصوم البعض أيضا عن السمك ويكون ذلك نذرا، ويكون مثل صوم الرسل وصوم الميلاد.

 

ويوافق العيد الشهرى للسيدة مريم العذراء يوم 21 من كل شهر قبطى، وهو تذكارًا لرحيلها فى 21 طوبة الموافق يوم 30 يناير تقريبًا، وعيد صعود جسدها إلى السماء تعيد له الكنيسة يوم 16 مسرى، الذى يوافق 22 من أغسطس، ويسبقه صوم العذراء (15 يوما).


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

صوم السيده مريم العذراء

اكلات صوم السيده مريم العذراء



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