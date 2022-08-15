الكشف الطبي على 1808 مواطنين بقافلة طبية مجانية بقرية بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ قافلة طبية بقرية "الكفرالجديد" لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بإشراف المهندسة عايده ماضي، السكرتير العام المساعد، والدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ.



أكدت الدكتورة إلهام محمد "وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة الطبية ضمت 12 عيادة لـ 10 تخصصات طبية وهي" الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد والأنف والأذن، بالإضافة لمعمل التحاليل الطبية، وأجهزة الأشعة المتنقلة، وصيدلية مميزة بها قائمة متنوعة من الأدوية التي تغطي مختلف التخصصات الطبية بالقافلة.



وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة"،أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1808مواطنين، وخضوع 100 مواطن للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 180 مريضا، وأشعة لـ 45 مريض، وعمل تقارير طبية لـ 16 مريضا، وتحويل 41 مريضا لأقرب مستشفى لاستكمال التدخلات الطبية اللازمة والعلاج على نفقة الدولة.



كما أوضح أنه تم تقديم جميع خدمات القافلة الطبية بالإضافة إلى صرف الدواء تقدم بالمجان، وتدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية، مؤكداً أتن 1143 مواطنا انتفعوا ندوات التثقيف الصحي ١١٤٣ مواطنا، موجها الشكر للعاملين بالوحدة المحلية بقرية الكفر الجديد على تعاونهم الكريم والدائم وحرصهم على تذليل عقبات إقامة القافلة.







استقبال المرضى



اقبال على القافلة



جانب من اجراء الكشف الطبي



صرف الادوية



