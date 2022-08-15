القطار الكهربائى الخفيف.. يعمل من 8 صباحا لـ 4 مساء بمحطات المرحلة الأولى

كتب سيد الخلفاوى

يعمل القطار الكهربائى الخفيف منذ شهر تقريبا، بعد أن افتتحه الرئيس السيسى بمحطة عدلى منصور التبادلية المركزية بالسلام، حيث يبدأ خط سير القطار من محطة عدلى منصور إلى محطة بدر فى الفترة الحالية، وهى محطات المرحلة الأولى.

وأكدت مصادر بالهيئة القومية للأنفاق، أنه جارى تحديد اشتراكات الركوب، حيث تقدمت الشركة المشغلة بمقترح لأسعار الاشتراكات، وطلبت الهيئة تعديله، وكان المقترح أقل فئة فيها 390 جنيها والأعلى منها 490 جنيها وأخرى بـ540 جنيها.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه سيكون هناك تخفيضات كبيرة لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة والتذاكر الأن بالقطار توزع مجانا احتفالا بالافتتاح، وذلك فى المسافة من السلام حتى محطة العبور، وتشمل محطات "محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر".

ويعمل القطار يوميا من الساعة 8 صباحا لـ 4 بعد العصر، فى المحطات من محطة عدلى منصور إلى بدر، وهذه المسافة تذكرتها 20 جنيه، علما بأن أسعار تذاكر القطار الكهربائى الخفيف كل 3 محطات 15 جنيه وقيمة التذكرة حتى 5 محطات 20 جنيها، وسعر التذكرة حتى 7 محطات 25 جنيها وسعر التذكرة حتى 9 محطات 35 جنيها.

والقطار له اتجاهين أحدهما للعاصمة الإدارية الجديدة والأخر لمدينة العاشر من رمضان ويتفرع عند مدينة بدر، ومحطات القطار التى تم تشغيلها من عدلى منصور حتى العاصمة الإدارية هى"محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر"، ومن المقرر ان يتم تشغيل محطات" الروبيكى- حدائق العاصمة- مطار العاصمة- مدينة الفنون والثقافة".

ومحطات القطار المقرر تشغيلها من عدلى منصور حتى مدينة العاشر هي""محطة عدلى منصور – محطة العبور- المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة- بدر – المنطقة الصناعية – مدينة المعرفة" ثم تستكمل باقى المحطات لمدينة العاشر فى المرحلة الرابعة للمشروع وهى "غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة"

ومشروع القطار الكهربائى الخفيف LRT ( السلام – العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية )، يبلغ طوله 103 كم وبعدد 19 محطة، ومن المقرر أن ينقل حوالى مليون راكب يومياً ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل المرحلة الاولى التى تم افتتاحها، بطول 70 كم وبعدد 12 محطة وجارى تنفيذ المرحلة الثانية بطول 18.5 كم وبعدد 4 محطات والمرحلة الثالثة بطول 16 كم وبعدد 3 محطات مضيفا ان التنفيذ يتم بواسطة شركات مصرية / صينية وأن المشروع يشمل عدد 22 قطار كل منها مكون من 6 عربات كما يبلغ زمن التقاطر 2.5 دقيقة والسرعة التشغيلية 120 كم / الساعة

وبلغت الاعمال الصناعية الواقعة على مسار القطار الكهربائى الخفيف، 15 عمل صناعى ( 7 كوبرى مسار و 3 نفق مسار و 4 كوبرى سيارات و 1 نفق سيارات).

والهدف من مشروع القطار الكهربائى الخفيف ( LRT ) هو خدمة المدن الجديدة على طول المسار مثل العبور والشروق والمستقبل وبدر والعاشر من رمضان والعاصمة الإدارية وان المشروع يحقق وفر فى الوقود بمقدار 1.7 مليار جنيه سنوياً لافتا الى ان القطار الكهربائى الخفيف LRT يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو فى محطة عدلى منصور المركزية ومع مونوريل شرق النيل (العاصمة الإدارية بمحطة مدينة الفنون والثقافة) ومع الخط الأول لشبكة القطار الكهربائى السريع فى محطة العاصمة المركزية.