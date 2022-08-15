القبض على شابين عرضا حياة غيرهما للخطر بالاستعراض بسيارة فى الساحل

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

نجحت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، في ضبط المتهمين بقيادة سيارتين برعونة وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وتلقى قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بقيام شخصين بقيادة سيارتين برعونة، والإتيان بحركات إستعراضية مما يعرض حياة المواطنين للخطر وتعطيل الحركة المرورية بأحد الشوارع بدائرة القسم.

على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية باشراف اللواء محمد عبد الله مدير مباحث القاهرة لمحل البلاغ وتم ضبطهما، وبمواجهتهما أمام اللواء علاء بشندي إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.