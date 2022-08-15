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القابضة للقطن: تواصل العمل في تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة بـ23 مليار جنيه

الإثنين، 15 أغسطس 2022 12:00 ص
القابضة للقطن: تواصل العمل في تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة بـ23 مليار جنيه
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج متابعة تدشين مصانع الغزل والنسيج الجديدة خاصة مصانع غزل المحلة وهى الأقرب لبدء عملية التصنيع لا سيما مع اقتراب الانتهاء منها بنسبة 100%  وذلك بتكاليف اجمالية تقدر بنحو 23 مليار جنيه .

كشف مصدر بالقابضة ل" اليوم السابع" أن هناك متابعة يومية من الدكتور أحمد مصطفى رئيس القابضة لمشروعات تدشين المصانع الجديدة بهدف تسليمها ،وتركيب الماكينات الواردة من الخارج  في الجدول الزمنى المحدد لها ، لافتا أن ميناء الإسكندرية، استقبل مؤخرا أولى شحنات ماكينات الغزل والنسيج الحديثة ضمن مشروع تطوير الشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

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وتضم الشحنة ماكينات غزل واردة من شركة ريتر السويسرية، الرائدة عالميا في صناعة آلات الغزل والنسيج، حيث تتخصص هذه الماكينات في غزل الكومباكت لمصنع  "غزل 4" بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى ، الجاري إعادة بنائه وتأهيله على مساحة 24.6 ألف متر.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع تطوير شركات الغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بتكلفة استثمارية تتجاوز  23 مليار جنيه، تتضمن تحديث  الماكينات المستخدمة بالمصانع و الأعمال الإنشائية في نحو 65 موقع وميكنة نظم العمل وتدريب العاملين.

وكانت الشركة القابضة قد تعاقدت على توريد أحدث الآلات والماكينات من كبرى الشركات العالمية في مجال الغزل والنسيج، وذلك بقيمة نحو 540 مليون يورو.

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 وسيتوالى وصول ماكينات مصنع "غزل 4" خلال شهري أغسطس وسبتمبر، على يتم الانتهاء من تركيب هذه المعدات الحديثة خلال شهر ديسمبر المقبل تمهيدا لتشغيل المصنع مطلع العام المقبل 2023.

ومن المقرر أن يضم مصنع غزل (4) عدد 71808 مردن غزل كومباكت بمتوسط نمرة   70 NE بإجمالي طاقة إنتاجية  5 آلاف طن سنويا.


الغزل والنسيج

ماكينات الغزل والنسيج

القابضة للقطن والغزل

قطاع الاعمال العام



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