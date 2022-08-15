القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

نعي المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ضحايا الحريق الذي نشب بكنيسة ابو سيفين بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة، وارسل برقية عزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني سائلا المولي ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الوطن.
القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابةالإثنين، 15 أغسطس 2022 03:35 م
حريق كنيسة أبو سيفين
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