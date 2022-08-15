القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات ينعى ضحايا حريق كنيسة إمبابة

أحمد إسماعيل

نعي المستشار أحمد مطر نائب رئيس محكمة النقض القائم بأعمال رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ضحايا الحريق الذي نشب بكنيسة ابو سيفين بمنطقة امبابة بمحافظة الجيزة، وارسل برقية عزاء لقداسة البابا تواضروس الثاني سائلا المولي ان يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، أن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ الوطن.